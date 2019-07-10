РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В Подольске планируют потратить более 80 миллионов рублей на ремонт и закупку оборудования для образовательных учреждений округа к новому учебному году, сообщила «РИАМО в Подольске» зампредседателя комитета по образованию администрации городского округа Галина Киселева.

«В рамках подготовки образовательных учреждений округа к новому учебному году текущим летом будут выполнятся ремонтные работы и закупка оборудования на более чем 80 миллионов рублей. В этом году мы делаем акцент на асфальтировке территории учебных учреждений - на это будет потрачено более 20 миллионов рублей, ремонт кровель - более 17 миллионов рублей», - сказала Киселева.

Она отметила, что также в настоящее время в образовательные учреждения округа уже поступили учебники на общую сумму свыше 87 миллионов рублей. Поэтому к 1 сентября все школьники будут на 100% обеспечены учебниками.