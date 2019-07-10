РИАМО – 10 июл. Интервал в движении поездов на Бутовской линии метро Москвы вновь увеличили, сотрудники подземки работают над восстановлением графика составов, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Ранее на Бутовской линии прервалось движение поездов от «Улицы Старокачаловской» до «Бунинской аллеи». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

«На Бутовской линии (12) интервал пока увеличен. Двустороннее движение по одному пути. Работаем над восстановлением графика», – говорится в сообщении.

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.

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