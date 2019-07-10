РИАМО - 10 июл. На северо-западе Москвы появятся два административно-офисных здания, они будут располагаться рядом с выходом из метро «ЦСКА» и войдут в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ходынское поле», говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Оба здания выполнены в современном стиле, со сложными объемами в виде чередующихся террас. Фасады украсят декоративные ламели, а на кровле воздвигнут металлоконструкции, повторяющие геометрию парковых ландшафтных элементов. Торцевые части зданий, обращенные к парку, будут продолжены озелененными насыпями, благодаря чему они успешно впишутся в искусственный рельеф ландшафтного парка Ходынское поле», – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что сейчас оба объекта находятся в стадии строительства. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, большая часть проектов ТПУ будет востребована инвесторами для реализации.

В трехэтажном корпусе №1 будет подземный уровень, где разместится парковка на 56 машино-мест и ряд технических помещений. Первые два этажа займет центральное «ядро» с офисами, переговорными и кафе, а на самом верху разместятся отдельные кабинеты с выходом на эксплуатируемую кровлю.

Четырехэтажный корпус №2 основным фасадом ориентирован на вестибюль метрополитена, планировочные решения схожи с корпусом №1. Общая площадь первого корпуса составит 8,7 тысячи квадратных метров, а второго – 9,8 тысячи квадратных метров.

Станция «ЦСКА», рядом с которой расположатся постройки и на базе которой возводится ТПУ, была открыта в составе первого участка Большой кольцевой линии московского метрополитена в 2018 году.