РИАМО – 10 июл. В Подмосковье завершается голосование за ремонт детских садов, к настоящему моменту получено более 28 тысяч комментариев от жителей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня последний день голосования за включение подмосковных детских садов в план капитального ремонта на следующий год. В голосовании уже поучаствовали свыше 27 тысяч человек», – отметила Забралова.

Она уточнила, что в голосовании участвуют свыше 1,5 тысяч объектов дошкольного образования из различных муниципалитетов.

«Мы получили от жителей уже свыше 28 тысяч комментариев. Видим, какой высокий интерес вызвало голосование. Мы постараемся учесть все пожелания и предложения. В первую очередь планируем отремонтировать здания с износом свыше 70%. Постепенно мы обновим все требующие этого помещения, чтобы дети там чувствовали себя комфортно. У жителей есть последний день, чтобы оставить свой голос, призываю всех поспешить, мы очень ждем окончательных результатов голосования», – подчеркнула Забралова.

Голосование проходит на портале «Добродел». Чтобы оставить свой голос, нужно перейти на карту, выбрать свое муниципальное образование, авторизоваться с подтвержденной учетной записью ЕСИА, выбрать детский сад, за который вы хотите проголосовать, при желании приложить фото и оставить комментарий. Каждый житель может отдать свой голос только за один детский сад.