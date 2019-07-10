РИАМО – 10 июл. Молодого человека из города Пушкино задержали по подозрению в краже денежных средств у пенсионерки, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Пушкинское» с заявлением о краже денежных средств обратилась 58-летняя местная жительница.

«Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан местный житель 25 лет», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – резюмируется на сайте.