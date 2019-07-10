РИАМО - 10 июл. В подмосковном Чехове на Старосимферопольском шоссе произошла дорожная авария с участием двух автомобилей, в ДТП пострадали два человека, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«9 июля в 09:15 на 81-м километре Старосимферопольского шоссе водитель, управляя автомобилем Maserati Levante, совершил поворот с последующим столкновением со встречным автомобилем Kia Ceed. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажирка автомобиля Kia», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному происшествию проводится проверка.