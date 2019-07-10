РИАМО - 10 июл. Писательница Галя Янович представит роман «Летивысоко» в магазине «Читай-Город» в торговом центре «Европейский» 11 июля, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов.

«В книге нет авторского повествования, она написана в форме переписки четырех персонажей. Все они пытаются понять рисунок своих судеб, найти границы свободного выбора, расширить свое сознание, почувствовать истинные желания и научиться доверять жизни», – говорится в сообщении.

Герои книги много рассуждают о том, что значит любить. Для всех участников этой истории любовь и близость с другим человеком – это очень глубокая человеческая потребность, которая связана не только с физиологией или эмоциями, но, прежде всего, с глубокими чувствами и с духовным поиском.

Автор поделится с читателями мыслями о том, почему важны чувства и истинная человеческая близость в эпоху «погони за успехом» и цинизма.

Презентация состоится 11 июля в 19:00 по адресу: Москва, Площадь Киевского вокзала, 2 (ТЦ «Европейский», книжный магазин «Читай-Город»).