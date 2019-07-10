РИАМО – 10 июл. В Басманном районе столицы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве.

«Молодой человек привлек внимание стражей правопорядка поздней ночью на улице Гольяновская. Мужчина сидел в кустарнике и что-то раскладывал на земле. Подойдя ближе, сотрудники вневедомственной охраны увидели, что гражданин фасует пакеты с неизвестным веществом темного цвета», – отмечается в сообщении.

Росгвардейцы задержали подозреваемого и вызвали следственно-оперативную группу.

«В ходе личного досмотра в присутствии понятых у 28-летнего жителя Пскова было обнаружено шесть брикетов с веществом неизвестного происхождения, а также 30 фасовочных пакетиков. Позже экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения, весом более 7,5 килограммов», – уточняется в материале.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.