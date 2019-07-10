РИАМО – 10 июл. В Павловском Посаде сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении серии краж в садовых товариществах, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в полицию обратился местный житель с заявлением о краже бытовой техники из помещения бани, расположенной на дачном участке в деревне Субботино.

«Сумма материального ущерба составила 10 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан ранее судимый 28-летний местный житель», – говорится в сообщении.

Полицейскими также установлена причастность задержанного к совершению семи аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории городского округа.

«Общая сумма материального ущерба составила более 150 тысяч рублей», – дополняется на сайте.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – резюмируется в материале.