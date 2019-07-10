РИАМО - 10 июл. Восьмой московский международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show стартовал в парке «Музеон», в рамках фестиваля состоится награждение победителей детского конкурса «Планета цветов», а также награждение победителей основного конкурса фестиваля, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Уже в восьмой раз мы проводим данный фестиваль - это уже хорошая традиция. Думаю, что на следующий год мы подумаем над другой площадкой. . Этот фестиваль для правительства Москвы очень важен, и мы его будем поддерживать, сколько он будет существовать, а я думаю, что существовать он будет довольно долго», - сказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Он также добавил, что в этом году впервые был проведен детский конкурс, что подтверждает заинтересованность нового поколения ландшафтных дизайнеров и архитекторов. Также в этом году впервые в широкой массе представлены российские производители и российские питомники.

В фестивале принимает участие и делегация из Франции.

«Насколько я знаю, и москвичи, и другие любители садов приходят сюда ежегодно, чтобы насладиться этим зрелищем», — сказала председатель жюри детского конкурса «Планета цветов», вице-президент фонда поддержки парков и садов Франции княгиня Мари-Соль де ла Тур д'Овернь

В качестве ведущего фестиваля выступал актер театра и кино Валерий Еремин. На фестивале присутствуют как дети, так и люди старшего поколения. Многие приходят семьями и любуются разнообразием цветочных композиций, представленных в рамках фестиваля.

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