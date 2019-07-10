РИАМО - 10 июл. На ВДНХ в Москве появился монумент, посвященный погибшим во время Великой Отечественной войны сотрудникам выставки: он выполнен в виде символической стены, на которую нанесены объемные изображения и рельефы, в вечернее время его будут подсвечивать, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Бронзовый памятник установили на площади промышленности перед павильоном №57 «Россия — моя история». Его высота — четыре метра.

«Открытие памятника — важное событие в жизни столицы. Ежегодно ВДНХ становится одной из центральных площадок, где 9 мая проходят праздничные мероприятия. Теперь жители и гости Москвы могут почтить память защитников Родины, возложив цветы к монументу на площади промышленности», — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве города – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Творческий конкурс на разработку макета документа провели под руководством скульптора народного художника России Александра Рукавишникова. Свои работы представили три молодых скульптора. Победителем стал Кирилл Чижов, предложивший проект «Стена».

«Памятник выполнен в виде символической стены, на которую нанесены объемные изображения и рельефы. На одной ее части расположены лопата и грабли, а также фуражка и куртка. На другой находится рельефное изображение солдат у зенитной пушки на фоне павильона «Рабочий и колхозница». Монумент весит около 2,5 тонн. В вечернее время его будут подсвечивать», — говорится в сообщении.

Торжественное открытие скульптурной композиции состоялось в среду, 10 июля. В нем приняли участие рота почетного караула, военный духовой оркестр и ветераны Великой Отечественной войны, а также бывший генеральный директор выставки Вадим Саюшев, который возглавлял ее с 1983 по 1998 год.

День открытия выбрали не случайно. 10 июля 1941 года началось Смоленское сражение на главном московском направлении. 260 работников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки ушли в народное ополчение 13-й Ростокинской дивизии. 127 из них погибли.

В 1967 году перед административным строением № 230 на ВДНХ установили стелу с фамилиями погибших сотрудников, однако в 1980-х годах она была утрачена.