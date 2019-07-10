Жители ЖК «Новое Тушино» в Красногорске создали петицию с требованием признать противоправными действия новой управляющей компании, назвав их рейдерским захватом. Не считаясь с мнением собственников, управляющая компания «Август ЖКХ» забрала многоквартирные дома под свое обслуживание. Как утверждают жильцы, в ходу у недобросовестной УК – фальсификация документов и даже физическое насилие. Госжилинспекция Московской области направила материалы по собраниям собственников жилья в спорных домах для проверки в УМВД по Красногорску. В ситуации разбиралась обозреватель РИАМО.

Противостояние собственников и УК

Петиция жителей домов по улице Новотушинской в подмосковном Красногорске с призывом остановить рейдерский захват была опубликована на сайте change.org в конце июня 2019 года.

Как сообщают авторы петиции, новая управляющая компания «Август ЖКХ» вытесняет старую УК «Сервис 24», работа которой жителей домов полностью устраивает. Причем вытеснение происходит с помощью рейдерских методов.

«Наши дома по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, деревня Путилково, улица Новотушинская, дома 4, 5, 6, в буквальном смысле захватила управляющая организация с сомнительной репутацией «УК Август ЖКХ». 19 июня в системе ГИС ЖКХ появилась запись о том, что эта УК внесена в реестр ГЖИ Московской области и с 1 июля будет управлять нашими домами», – говорится в петиции.

В ней отмечается, что голосование по смене УК не проводилось и жители домов №4, 5, 6 по улице Новотушинской не подписывали протокол.

УК «Август ЖКХ» уже курирует дома № 2, 3 на Новотушинской улице. Жильцы других домов комплекса решили не менять управляющую компанию. Тем более, что действующая УК «Сервис 24» заменила местного управляющего, и ее дела пошли в гору. Однако вскоре ситуация стала развиваться непредсказуемо.

На настоящий момент около 500 человек поддержали петицию.

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Кулачные бои местного значения

Председатель совета дома №4 на улице Новотушинской Денис случайно узнал о собрании, которое проводила компания «Август ЖКХ», причем уведомлений об общем собрании собственников не вывешивалось, а присутствовали на нем случайные люди. Это был первый очный этап голосования по вопросу смены УК «Сервис 24».

«Там было человек 10-15, из них человек пять с видеокамерами, которые старательно снимали происходящее», – отмечает Денис.

Вскоре новая УК предложила свой список инициативной группы жильцов, которая была сформирована стихийно, и сообщила, что придет с обходом в дома, которые еще не обслуживала.

Поскольку ранее были прецеденты, когда пропадало общедомовое имущество, давать разрешение на обход неизвестным людям жильцы не хотели.

«Жители не пустили работников «Август ЖКХ» во двор с обходом. В ответ на это представители компании вызвали подмогу», – рассказывает Денис.

По его словам, к коммунальщикам присоединились трое мужчин крепкого телосложения, которые затеяли словесную перепалку с жильцами. Они вели себя агрессивно, а один из них совершил нападение на жильца.

Как позднее выяснилось на основании данных с камер видеонаблюдения, эти люди пришли из домов № 2 и 3 комплекса. В одном из них жители узнали своего охранника.

«После случившегося я сам увозил своего соседа в травмпункт, и мы оформили заявление в полицию», – говорит Денис.

Фальшивое голосование

По словам жителей, УК «Август ЖКХ» проводила голосование с нарушениями: бюллетени собирались в почтовый ящик их сторонника, а на бланках заранее была напечатана вся информация о собственнике жилого помещения, которому только оставалось поставить галочку и расписаться на последней страничке.

«Такой способ голосования дает возможность с легкостью заменить основные листы голосования на «нужные», – подчеркивает Денис.

Чтобы мирно исчерпать инцидент, жители ЖК «Новое Тушино» решили провести открытое голосование и подсчитать, сколько жильцов реально хотят сменить управляющую компанию. Инициативная группа заранее повесила объявления, поставила урны для бюллетеней, счетная комиссия произвела подсчеты. Сформированный комплект документов был направлен в Госжилинспекцию Московской области.

Тем не менее, 1 июля 2019 года в домах появилось объявление, что управление передано компании «Август ЖКХ». Жители уверены, что бланки были подделаны – поскольку проведенный ими опрос показал, что действующую УК «Сервис 24» поддерживают около 93% проголосовавших собственников.

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Переплаты и мусорные нарушения

Чем закончится противостояние жителей и УК «Август ЖКХ» в Красногорске, покажет время. Однако интересно, что деятельность данной управляющей компании уже вызывала нарекания со стороны подмосковной Госжилинспекции.

Так, в 2016 году Госжилинспекция помогла жителям дома № 4г на улице Белобородова в Мытищах, находящегося в ведении ООО «УК Август ЖКХ», вернуть более 600 тысяч рублей переплаты. Инспекторы выявили, что управляющая компания нарушала порядок начисления коммунальных платежей. По вине УК с января по март 2016 года люди переплачивали за горячую воду и электричество, использовавшееся для общедомовых нужд. Жилищные инспекторы выдали УК предписание на проведение перерасчета всем собственникам и нанимателям жилья в этом доме.

В июне 2018 года в Госадмтехнадзор стали поступать обращения от жителей микрорайона 25 «А» в Мытищах по вопросу образования навалов мусора на контейнерных площадках.

Инспекторы установили, что управляющая организация «Август ЖКХ» заключила договор на вывоз твердых коммунальных отходов с организацией, которая не справлялась со своими прямыми обязанностями, систематически срывала график вывоза мусора, а иногда вывозила ТКО только из контейнеров, оставляя навалы мусора вокруг контейнерных площадок. Лишь после неоднократного привлечения УК «Август ЖКХ» к ответственности мусорный вопрос был решен.

Как подтвердили РИАМО в Госжилинспекции, в 2019 году по результатам проведенных проверок обращений граждан в отношении ООО «УК Август ЖКХ» было составлено три административных протокола и выдано пять предписаний. При этом четыре из них исполнено, еще одно с неистекшим сроком исполнения находится на контроле Госжилинспекции.

Впереди очередные проверки

По данным Госжилинспекции Московской области, ООО «УК Август ЖКХ» обратилось в ГЖИ с заявлениями о внесении изменений в реестр лицензий Московской области в связи с заключением договоров управления многоквартирными домами № № 4, 5, 6 по адресу: Московская область, г. Красногорск, д. Путилково, ул. Новотушинская, по результатам проведенных общих собраний собственников помещений в этих домах. При этом проверка показала, что сведения, предоставленные УК, соответствуют закону.

«Госжилинспекцией Московской области были приняты решения о внесении изменений в реестр лицензий Московской области об осуществлении ООО «УК Август ЖКХ» предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с 1 июля 2019 года», - говорится в сообщении.

В Госжилинспекции добавили, что не располагают сведениями об отмене в судебном порядке решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах с повесткой дня о выборе ООО «УК Август ЖКХ» в качестве организации, управляющей многоквартирными домами.

Также Госжилинспекция Московской области направила материалы общих собраний собственников помещений домов по вышеуказанным адресам в Управление МВД РФ по городскому округу Красногорск для проведения проверок и принятия мер в соответствии с компетенцией.

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