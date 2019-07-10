РИАМО - 10 июл. Количество столкновений автомобилей с поездами на железнодорожных переездах в границах Московской железной дороги (МЖД) в первом полугодии 2019 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года с 26 до 15 случаев, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Количество пострадавших уменьшилось с 38 до пяти человек, количество погибших – с 12 до двух человек. Все пострадавшие – водители и пассажиры автомобильного транспорта. Основная причина ДТП – нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей», – говорится в сообщении.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу. В нее входит мониторинг состояния железнодорожных переездов, их ремонт, модернизация и оснащение дополнительными системами безопасности, проведение информационно-разъяснительной работы.

Автомобилистов призывают соблюдать ПДД. Нужно помнить, что поезд мгновенно не остановить, а нарушение может привести к непредсказуемым последствиям.

Для повышения безопасности движения в местах пересечения железных и автомобильных дорог в 2019 году на территории Московской железной дороги запланирован ремонт более 200 железнодорожных переездов. На ремонт будет направлено более 80 миллионов рублей.