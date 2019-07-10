РИАМО - 10 июл. На территории Подмосковья есть свободные площади для выращивания кормовых культур, которые необходимы для увеличения поголовья, сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Заготовка кормов ведется, в целом мы двигаемся неплохо. Конечно, определенные погодные условия начала года, почти 40 дней у нас не было дождя, развитие растений замедлилось, но я уверен, что наши аграрии заготовят все корма в полном объеме и с переходящим остатком, что позволит провести зимний период», — сказал Разин.

Он отметил, что для увеличения количества производимого молока нужно кратно увеличить поголовье, увеличить количество кормовых, производимых на территории региона, и что условия для этого есть.

Министр посетил подмосковный завод «Ростагрокомплекс», расположенный в Пушкинском городском округе, и ознакомился с новой продукцией предприятия.

«Предприятие впечатляет, и мы не первый раз здесь, подход, который демонстрирует компания в производстве, сырье, технологии, люди, все это имеет огромное значение в качестве конечного продукта», — добавил Разин.

В эксплуатацию завод был введен в 1999 году. Предприятие имеет более 300 наград и медалей, более 100 из которых золотые.