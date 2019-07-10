РИАМО - 10 июл. Движение поездов на участке Бутовской линии метрополитена от станции «Улица Старокачаловская» до «Бунинская аллея» временно остановлено, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«На Бутовской линии нет движения от «Улицы Старокачаловской» до «Бунинской аллеи». В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами», – говорится в сообщении.

Метрополитен прилагает все усилия для восстановления движения на участке.