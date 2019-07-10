Познакомиться с лучшим другом и обрести настоящую любовь, найти новую работу или, наоборот, уйти из успешного бизнеса и посвятить все свое время уходу за спинальниками – иногда жизнь человека благодаря животным может измениться совершенно неожиданно. РИАМО собрало истории жителей Московского региона о том, как животные изменили их жизнь и чему они научились благодаря четвероногим.

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Анна, волонтер:

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«В детстве я приносила домой больных животных и лечила их как могла, народными средствами. Тогда я решила, что открою приют для животных, когда вырасту. Получив два диплома, чем я только ни занималась - у меня был и продуктовый магазин, и ателье по пошиву одежды, и турагентство! После того как к магазину прибилась бездомная кошка, я снова стала брать кошек и котят, в том числе больных. Персонал был обучен, как их купать, делать уколы и т.п. Так, грузчик-узбек был ответственным за мытье. Но однажды к нам попал чумной котенок, многие животные заразились и умерли. Я решила, что больше этим заниматься не буду.

В 2016 я продала свой бизнес, но связи с волонтерами не теряла и делала пиарные фото для пристроя. Однажды заметила на обочине собаку, страдавшую от боли. Ее, видимо, сбила машина, были серьезные проблемы с позвоночником. Ветеринары предложили животное усыпить, но я забрала собаку домой. И выходила ее, несмотря ни на что, хотя поначалу очень боялась собак, ведь всю жизнь занималась только кошками!

Оказалось, что врачей, способных вылечить тяжелобольных животных, найти сложно, а волонтеров, которые занимались бы такими инвалидами, почти нет. Так я сама взяла на себя этот труд.

Вот уже три года, как я помогаю спинальникам. Свою спальню в 30 квадратных метров выделила специально под них, поставила клетки, лампы, кондиционер и т.п. Сейчас у меня живет порядка 22 животных, часть – это больные, которых я выхаживаю, часть – те, что на передержке.

У меня нет времени ходить в кино или кафе, ведь многим животным нужен постоянный уход, уколы, сцеживание мочи.

На обычную работу времени тоже нет: я живу на те средства, которые мне платят люди за передержку. Обычные развлечения мне неинтересны, я не жалею, что не могу поехать, например, в торговый центр. От животных чувствую невероятную любовь и благодарность. Это большое счастье – видеть, как существо, которому все пророчили смерть, снова встает на лапы.

Как реагируют окружающие? Друзья сказали: «Слава Богу, ты начала заниматься тем, чем всегда хотела!»

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Мария, 36 лет, владелица питомника:

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«Я с детства обожала собак. Долго думала, на какой породе остановиться. В сети наткнулась на породу ка-де-бо, или майорский мастиф, и влюбилась! Так в моей жизни появился Кусто. Он вырос настоящим красавцем и защитником, поэтому заводчик настаивал, чтобы мы посещали выставки. Я нашла увлекательное хобби: выставки собак и все, что с ними связано: новые друзья и круг интересов. Появился повод для путешествий. Я побывала в Чехии, Словении, Литве, Белоруссии и других странах, чтобы получить титул чемпиона этих стран с моим питомцем. Спустя еще пару лет в семье появился еще один ка-де-бо – красавица Софья.

Затем я решила открыть свой питомник, настолько меня покорила эта порода. Прошла двухгодичные кинологические курсы, посещала лекции и семинары, общалась с самыми известными собаководами.

Моя мечта сбылась: я стала владельцем питомника собак Grand Marko. В питомнике две породы: ка-де-бо и вельш-корги-кардиган.

Благодаря питомнику езжу на выставки в разные страны, общаюсь с собаководами и кинологами со всего мира. Но главная радость - видеть, как рождаются и растут щенки».

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Наталья, 28 лет, пресс-секретарь:

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«Когда умерла моя собака, я захотела завести животное из приюта. Сначала нашла уличную собаку, Джона, через Интернет, а затем взяла Стеллу из приюта. С моим нынешним молодым человеком мы были тогда знакомы, но я не была готова к отношениям. Однако ситуация со Стеллой показала его с новой стороны: мой мужчина во всем меня поддерживал - гулял с нами в плохую погоду, приучая к улице, ездил по ветеринарам, ставил уколы. Это нас объединило.

Вскоре я стала волонтером, и мой мужчина продолжал мне помогать. Теперь мы живем вместе, завели третью собаку. Я постоянно приношу кого-то домой, мы ухаживаем за зверями, лечим их. Совсем недавно мы вместе спасли котенка.

Когда Стелла прыгнула в пруд и провалилась под лед, он нырнул за ней прямо в одежде и спас. Животные стали лакмусовой бумажкой, которая показала, насколько мой молодой человек ответственный.

Благодаря собакам я познакомилась и с лучшей подругой. Однажды мне позвонила знакомая девушка-волонтер и попросила помочь женщине, которая нашла сбитую собаку. Я согласилась, и оказалось, что мы с Элиной живем в соседних домах! Мы вместе ездили со сбитым Фраем по врачам, на передержку, курировали его. Теперь очень тесно общаемся уже около четырех лет».

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Олеся, 27 лет, журналист:

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«Однажды кот Оникс спас меня от потопа. Был будний день, и после обеда спонтанно мой молодой человек предложил в тот вечер остаться у него. Я решила сначала съездить покормить Оникса, отпросившись пораньше, так как мои работа и молодой человек - в Москве, а живу я в Зеленограде.

Открыв дверь в квартиру-студию, я обнаружила по щиколотку кипятка в коридоре, ванной, комнате и кухне, а кот выглядывал с балкона – благо высокий порог не дал воде добраться туда. Так благодаря тому, что я решила заехать покормить кота, мне удалось вовремя перекрыть краны и не навредить соседям. Если бы не это, думаю, мне пришлось бы выплачивать десятки тысяч рублей соседям за ремонт.

Оникс спасает меня каждый день своим отношением к трудностям, доверием к людям. Его еще котенком сбил внедорожник во дворе. Мы с подругой услышали глухой звук и кошачий стон, а спустя мгновение из-за припаркованных машин к нам выполз на передних лапах полосатый, словно оникс, котенок, на вид месяца полтора. Водителя и след простыл.

Котенок перенес две операции - сердце в перебитой грудной клетке останавливалось, легкие не могли достаточно раскрыться. При этом заднюю лапу и часть хвоста врачи спасти не смогли. И все же мой трехлапый друг не только выжил, но остался очень активным и добрым котом. Он не оставляет попыток забраться повыше, чтобы все осмотреть, ластится к людям, несмотря на нанесенные ему физические недостатки.

Своим отношением Оникс не раз убеждал меня, что как бы порой ни разочаровывали люди, стоит продолжать им доверять и любить.

К тому же Оникс – мой лучший будильник, благодаря ему я уверена, что не просплю. Для меня проблема встать утром - не слышу будильник либо выключаю его бессознательно. Кот же его слышит, и спускается ко мне с подоконника. Затем он громко мурлычет и тычется в меня головой, пока я не встану».

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Любовь, 30, ведущая мероприятий:

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«У меня огромный пятидесятикилограммовый пес породы маламут, внешне похожий на полярного волка. Он не производит впечатления дружелюбного песика, который будет давать тебе лапу и вилять хвостом. С ним я могу не опасаться, что на меня кто-то нападет. Раньше я боялась это делать, старалась вернуться домой до темноты, было дискомфортно, а теперь гуляю хоть в час ночи.

Люди, знающие породу, понимают, что он не нападет, хотя даже среди них есть мнение, что в случае опасности маламуты защищают хозяев. Однажды я гуляла с собакой поздно вечером, было уже темно. Вышло так, что мой пес бежал позади меня, и, видимо, задержался что-то понюхать в траве. И тут откуда-то появился незнакомый мужчина и резко повернул ко мне. Но когда собака начала меня догонять, незнакомец ее заметил и так же резко пошел в другую сторону.

Благодаря своему маламуту я чувствую себя настолько спокойно, что не закрываю дверь, живя в частном доме.

Все боятся, когда за забором такая собака».