РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 июл. Безопасность игровых элементов проверили более чем на 870 детских площадках на территории подмосковных Люберец в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства», сообщил замначальника территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Подмосковья по городскому округу Люберцы Владимир Сащенко.

Акция «Безопасность детства» проходит с 1 июня по 31 августа. Она проводится по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Эта акция направлена на безопасность детей и предотвращение чрезвычайных ситуаций на детских площадках. В Люберцах около 873 площадок, все они были проверены сотрудниками Госадмтехнадзора», – сказал Сащенко.

По его словам, на некоторых площадках были выявлены нарушения, но они оперативно устранялись.