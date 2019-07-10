РИАМО – 10 июл. Московская область находится в числе самых дорогих регионов по стоимости квадратного метра в новостройках, по доступности квадратного метра жилой недвижимости стала 35-й среди 37 рассматриваемых регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Авито Недвижимость».

«В ожидании изменений, связанных с переходом к проектному финансированию, стоимость квадратного метра в Московской области подорожала на 6,74% за год и в июне 2019 года составила 81578 рублей, в то время как по России цена увеличилась на 11% до 70360 рублей», – говорится в сообщении.

За год квадратный метр в новостройках подорожал практически во всех регионах России. Лидерами роста стали Амурская область, где стоимость возросла на 31,7% до 65054 рублей, Кемеровская область, там рост составил 22,9%, а стоимость увеличилась до 39789 рублей, Камчатский край, где после подорожания на 18,6% за квадратный метр придется заплатить 86064 рублей. Следом идут Татарстан (на 18,6%, до 56476 рублей) и Калужская область (на 14,5%, до 56183 рублей).

Самые дорогие новостройки из всех регионов России продаются в Крыму, там придется заплатить 88164 рубля за квадратный метр, следом идет Камчатский край, а Московская область на третьем месте с ценой 81578 рублей за квадратный метр и ростом стоимости на 6,7%.

Среди городов Москва остается неизменным лидером по уровню цен (рост на 5,81% до 231584 рублей), следом идут Ялта (рост на 15,8% до 127817 рублей) и Сочи (рост на 18% до 120542 рублей).

«Стоимость квадратного метра в новостройках росла на протяжении последних двух лет на ожиданиях вступления в силу новых правил работы рынка. Теперь, когда изменения произошли, рост на какое-то время может замедлиться: покупатели станут более осторожными, им потребуется время, чтобы удостовериться в стабильности застройщиков», – отметил руководитель направления новостроек сервиса «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

Он добавил, что летом также можно ожидать сезонного снижения активности клиентов и цен, но к началу осени происходит традиционный рост.