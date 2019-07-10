РИАМО - 10 июл. На северо-западе столицы задержали 28-летнюю приезжую женщину по подозрению в сбыте героина, при ней обнаружили свертки с наркотическим веществом общим весом более 100 граммов, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий женщина была задержана на Туристской улице. При личном досмотре полицейские обнаружили у нее 41 полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом», — говорится в сообщении

Следствием ОМВД по району Северное Тушино возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Подозреваемую взяли под стражу.