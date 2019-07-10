РИАМО – 10 июл. Среднерусский банк Сбербанка провел для представителей здравоохранения семинар, посвященный трендам будущего, участниками мероприятия стали более 150 представителей медицины Подмосковья и ближайших городов, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Здравоохранение – та сфера, где всегда будет востребован качественный сервис. Для Сбербанка это приоритетная область работы. Мы готовы делиться опытом и активно сотрудничать с представителями медицины», – отметил председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель.

Сбербанк, предоставляя банковские услуги, является партнером учреждений здравоохранения на протяжении долгих лет. В настоящее время в рамках развития экосистемы появляются новые отдельные структуры, такие как сервис записи к врачам DocDoc, продукты страхования, лизинга, покупки товаров медицинского назначения через маркетплейс «Беру» и другие.

«В медицине высокие скорости принятия решений и действий в буквальном смысле спасают жизни. Поэтому современный человек ждет, что помощь ему будет тоже доступна на ладони, то есть в телефоне. Благодаря развитию новых электронных сервисов пациенты в любой момент смогут получить квалифицированную консультацию, а сэкономленное время потратить на важные дела и семью», – пояснил главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения ПАО Сбербанк Юрий Крестинский.

В рамках семинара участники обсудили тренды в здравоохранении и проблемные области их реализации. Текущая регуляторная среда не позволяет в полной мере раскрыть инновационный потенциал: запрещена дистанционная и онлайн-торговля в сфере здравоохранения, не определен правовой статус искусственного интеллекта, есть сложности с обновлением материальной базы.

При этом, по прогнозам участников, сфера здравоохранения будет меняться и к 2024 году рост расходов в этом направлении может составить более 2,3 триллионов рублей.

«В целях до 2024 года определены национальные проекты, среди которых «Цифровизация» и «Здравоохранение». Для их исполнения крайне важна кооперация бизнеса, власти и медицинских учреждений. Сегодня нам удалось обсудить много интересных проектов, которые, я уверен, позволят эффективно организовать рабочие процессы и последовательно повышать качество сервиса в здравоохранении», – подчеркнул руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба.