РИАМО – 10 июл. В Сергиево-Посадском округе сотрудники полиции раскрыли кражу, ранее к оперативникам обратилась местная жительница с заявлением о хищении игровой приставки стоимостью более 21 тысячи рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу поступило заявление от 39-летней жительницы поселка Реммаш о краже игровой приставки из ее квартиры, расположенной в одном из домов на улице Школьная.

«Сумма ущерба составила более 21 тысячи рублей. Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 26-летний житель города Краснозаводск», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в материале.