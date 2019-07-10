РИАМО - 10 июл. Травматологи из подмосковного Жуковского за один день поставили на ноги 97-летнюю пациентку с переломом бедра, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В городскую клиническую больницу поступила пожилая женщина с чрезвертельным переломом бедра. После осмотра лечащим врачом было принято решение применить остеосинтез штифтом с блокированием малоинвазивным способом.

«Через небольшие проколы женщине установили фиксирующие устройства в месте перелома. Операция прошла успешно», – сказал заведующий травматологическим отделением Лаша Данелия.

Он отметил, что уже на следующий день пациентка смогла встать на ноги и сфотографироваться со своим доктором. В ближайшее время она будет выписана из больницы и сможет продолжить свое путешествие. Пациентка, учитель английского языка, летела из Жуковского в Санкт-Петербург, но по дороге упала и сломала бедро.

По словам Данелии, в травматологическое отделение попадали и 100-летние пациенты. Благодаря подобным операциям они вставали на ноги.