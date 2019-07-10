РИАМО - 10 июл. Безработный мужчина из Москвы сбыл женщине 500 долларов под предлогом обмена валюты и получил от нее подлинные купюры в размере 32 тысяч рублей, нарушителя решено заключить под стражу, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Женщина зашла в отделение банка, где злоумышленник предложил ей быстро обменять валюту по более выгодному курсу. Она согласилась на предложение, так как торопилась в аэропорт. Позже, обнаружив, что банкноты ненастоящие, она обратилась в полицию.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого мужчину, сбывшего 5 поддельных денежных билетов ФРС США номиналом 100 долларов», — отмечается в материале.

По данному факту главное следственное управление ГУ МВД России по городе Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 уголовного кодекса РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Мужчине предъявили обвинение в инкриминируемом деянии и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве призвали всех, кто пострадал от мошенничества подозреваемого, звонить по телефонам: 8 (495) 950-44-40 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).