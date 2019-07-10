РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. Сотрудники Госадмтехнадзора рассказали жителям микрорайона Климовск подмосковного Подольска о правильной эксплуатации игровых площадок, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду сотрудники территориального управления <…> с сотрудниками Государственного административно-технического надзора провели совместный осмотр ряда детских игровых площадок в микрорайоне Климовск. Помимо этого, они провели разъяснительную работу с населением по вопросу эксплуатации игровых комплексов», – говорится в сообщении.

Также в рамках работы жителям рассказали о необходимости оперативного информирования соответствующих служб в случае выявления недостатков на площадках.