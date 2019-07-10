РИАМО – 10 июл. Возгорание потушили в частном доме в городском округе Мытищи, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В среду в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Мытищи, Новомытищинский проспект, дом 44, корпус 1.

«Ликвидация пожара до прибытия пожарных подразделений. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек», – говорится в сообщении.

За минувшие сутки на территории Подмосковья произошел 51 пожар.