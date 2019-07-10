РИАМО - 10 июл. ООО «Агроторг» привлекли к административной ответственности за уклонение от проверки соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В адрес юридического лица было направлено уведомление о сроках проведения мероприятия, необходимости прибытия законного представителя организации и копия распоряжения, в котором указан перечень документов необходимый для проведения проверки, однако в назначенное время представитель организации не явился, необходимые документы для достижения целей и задач проверки не представил.

«В феврале 2019 года по факту уклонения от проверки в отношении ООО «Агроторг» был составлен акт о противодействии проверке и протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 19.4.1 Кодекса административных правонарушений РФ за воспрепятствование законной деятельности должностного лица управления», — говорится в сообщении.

Материалы дела направлены в судебный участок №202 города Санкт-Петербурга для привлечения юридического лица к административной ответственности. В марте 2019 года решением мирового суда ООО «Агроторг» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ООО «Агроторг» в апреле текущего года не согласилось с вынесенным решением мирового суда и обратилось в Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга с апелляционной жалобой. В мае 2019 года этот суд вынес постановление, по которому решение мирового суда судебного участка № 202 города Санкт-Петербурга оставили без изменения, а жалобу – без удовлетворения.