РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. Студенты из Италии посетили музей Подольских курсантов в микрорайоне Климовск Подольска и почтили память защитников Москвы, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях в гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск гимназисты с радушием встречали студентов из Италии – участников летней межкультурной образовательной программы сотрудничества с международным благотворительным фондом AFS «Интеркультура», – говорится в сообщении.

Гости познакомились с гимназией, посетили музей Подольских курсантов и почтили память защитников Москвы у памятника в сквере.