РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 июл. В подмосковном Красногорске за первые шесть месяцев текущего года зарегистрировали на 25% меньше убийств, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил начальник УМВД России по горокругу Николай Жуков.

Итоги оперативно-служебной деятельности подразделений УМВД России по горокругу Красногорск подвели в администрации муниципалитета в среду. В совещании приняли участие глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, сотрудники полиции, представители прокуратуры, следственных органов, общественного совета при УМВД.

«Ежедневная оперативная и профилактическая работа позволила удержать криминогенную ситуацию на территории округа. Это привело к сокращению числа зарегистрированных убийств на 25%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 40%, разбойных нападений – на 40%», – сказал Жуков.

Он также добавил, что отчетном периоде зарегистрировано на 38,2% меньше грабежей и на 27% – краж всех видов.

«Стоит отметить положительную работу сотрудников УМВД по выявлению и пресечению отдельных видов преступлений. Так, с начала года на 100% возросло количество выявленных налоговых преступлений, на 17% увеличилось число выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», – подчеркнул Жуков.

Он отметил, что УМВД Красногорска по итогам первого полугодия заняло первое место в регионе по выявлению и пресечению сбыта наркотических средств. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель вырос на 97%.