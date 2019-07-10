РИАМО - 10 июл. «Единый дорожно-транспортный центр» и «Центр торгов» в Можайском городском округе нарушили порядок порганизации торгов на проведение работ по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения в зданиях и строительных объектах, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку ООО «Ом-энерго» от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Ом-энерго» обоснованной», — отмечается в материале.

Антимонопольное ведомство выдало МКУ Можайского городского округа Московской области «Единый дорожно-транспортный центр» и МКУ Можайского городского округа Московской области «Центр торгов» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.