РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 июл. Министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан открыл в среду в городском округе Королев центр оказания услуг для предпринимателей «Мой бизнес», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Центр оказания услуг «Мой бизнес» – проект министерства экономического развития РФ под кураторством министерства инвестиций и инноваций Московской области. На торжественном открытии присутствовали и предприниматели.

«Цель создания таких центров в Подмосковье – в одном месте собрать команду, которая будет сопровождать бизнес на всех этапах. Королев стал одним из 11 муниципалитетов, где мы запустили такие пилотные центры. Открывали их в разных районах региона, чтобы протестировать все форматы и увидеть все проблемы, которые могут возникнуть. Планируем в следующем году удвоить число таких центров, чтобы предприниматели могли добираться до них в течение часа», – сказал Ан.

Центр оказания услуг «Мой бизнес» в Королеве возглавит Людмила Козлова. Он, так же, как и остальные 10 центров в Подмосковье, будет помогать предпринимателям вести законную деятельность, решать проблемы, в том числе и помогать получать лицензии, работать с надзорными органами.

В Королеве центр объединит более 100 услуг всех организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Система подразумевает наличие «единого окна» для выявления потребностей каждого обратившегося за государственной поддержкой и предложение ему полного пакета бесплатных услуг, необходимых для создания и развития бизнеса.

После открытия состоялся круглый стол, на котором были рассмотрены вопросы организации работы офиса, а также меры государственной и муниципальной поддержки предпринимательства.