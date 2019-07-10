РИАМО – 10 июл. Пенсионеры Подмосковья установят рекорд России по танцам 11 июля в рамках проекта «Активное долголетие», в Балашихе состоится масштабный фестиваль танцев «Зумба» для пожилых граждан, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Участниками мероприятия станут более 1,5 тысяч человек.

«На празднике будет зафиксирован рекорд России по количеству пожилых участников в самом массовом уроке «Зумба Континенталь». Фестиваль «Зумба Континенталь» проводится в целях поддержания активного образа жизни пожилых граждан Подмосковья», – отмечается в сообщении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил создать и внедрить в регионе систему бесплатных занятий для поддержки активного образа жизни среди пожилого населения.

«И сегодня пенсионеры могут найти себе занятие по душе, будь то скандинавская ходьба, бассейн, йога, творчество или рукоделие и получить их абсолютно бесплатно, а ознакомится с перечнем и расписанием всех активностей в каждом районе Подмосковья можно через мобильное приложение «МЦСУ», – дополнила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В 2019 году на территории Подмосковья запланировано к проведению 11 крупных мероприятий, в которых примут участие более 7 тысяч граждан пожилого возраста.