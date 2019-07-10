РИАМО – 10 июл. Строительство жилого дома на 162 квартиры по программе реновации идет в столичном районе Люблино, завершить строительство объекта планируют в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Люблино по адресу: улица Люблинская улица, владение 113 возводят жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение монолитных конструкций третьего этажа здания. Завершить строительство мы планируем в следующем году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Жилой дом – монолитный, представляет собой 10-этажное двухсекционное здание, возводимое по индивидуальному проекту. Количество квартир в здании – 162, из них 59 однокомнатных, 102 двухкомнатных и одна трехкомнатная. Общая площадь квартир составит 8,4 тысячи квадратных метров.

«Отделку фасадов выполнят из облицовочного кирпича в бежевых и коричневых тонах. Ниши для кондиционеров будут окрашены в коричневый цвет, что позволит обеспечить единый внешний стиль здания при его оборудовании сплит-системами», – отмечается в сообщении.

Первые этажи предусмотрены для организаций торговой и сервисной инфраструктуры. Дом будет построен с одноуровневой подземной автостоянкой. Также временно оставить автомобили можно будет на парковочных местах на придомовой территории.

Территорию вблизи жилого дома благоустроят: оборудуют детскую игровую площадку и площадки для отдыха взрослых. Запланировано озеленение территории с высадкой цветников, кустарников и деревьев.

Всего в районе Люблино новые квартиры получат жители 152 сносимых домов, для начала переселения подобраны 8 стартовых площадок.

«Недавно список стартовых площадок по программе реновации был расширен еще на шесть территорий. Общее количество площадок для возведения нового жилья достигло 329. Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 12 домов (1,1 тысячи квартир) и предоставить комфортное жилье для 2,9 тысячи москвичей», – добавил Бочкарев.

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5173 дома общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Она коснется около 1 миллиона жителей старых домов.