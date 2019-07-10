РИАМО - 10 июл. Нежилой объект свободного назначения в бывшем жилом доме второй половины XVIII века, расположенном в Таганском районе столицы, сможет арендовать победитель городского аукциона, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

На аукцион выставлен объект площадью 161 квадратный метр на улице Верхняя Радищевская, дом 11, строение 4, в четырех минутах от метро «Таганская». Лот расположен на первом этаже, имеется отдельный вход. Здание используется под офисы.

«Дом с мезонином и подвалом относится к выявленным объектам культурного наследия и имеет статус памятника. С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 10 лет, при этом будущий арендатор должен соблюдать обязательства по сохранению объекта культурного наследия, а точнее арендованной части исторического дома XVIII века», – сказал руководитель департамента города по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Стартовая цена годовой аренды лота составляет 3,7 миллиона рублей. Заявки принимаются до 27 июля. Аукцион пройдет 1 августа 2019 года.

По мнению директора департамента по работе с девелоперами Savills в России Александры Синиловой, выставленный на торги лот вызовет большой интерес со стороны инвесторов.

«Данный объект представляет собой отличный инвестиционный актив. Это обусловлено историческим антуражем, расположением в Таганском районе, который сейчас начинает развиваться как локация элитного жилья, близостью к метро и крайне функциональной площадью», – уточнила Синилова.

По ее словам, при продуманном вложении необходимых на восстановление помещения средств здесь можно открыть камерный бизнес: ателье, уютную кофейню, цветочный салон или, например, разместить детский образовательный кружок, школу танцев или курсы иностранных языков.