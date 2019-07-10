РИАМО - 10 июл. Девушка 1996 года рождения обнаружена задушенной в номере отеля на территории новой Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Тело девушки нашли в среду, на нем были признаки насильственной смерти в виде асфиксии. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 уголовного кодекса РФ (убийство).

«В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают картину произошедшего», — сказала Иванова.

Она уточнила, что расследование продолжается, следователи допрашивают сотрудников отеля и изучают камеры видеонаблюдения.