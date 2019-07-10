РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 июл. Красногорская городская прокуратура проведет проверку котельной «Павшино», из-за отключения подачи газа на которую без горячего водоснабжения с 4 по 9 июля оставалась значительная часть микрорайона Павшинская пойма, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина повела в среду очередное заседание штаба для выработки дальнейших решений по ликвидации задолженностей за ЖКУ как жителей, так и управляющих компаний. В совещании приняли участие представители котельной, управляющих компаний, Госжилинспекции и прокуратуры.

«Городская прокуратура вышла с проверкой котельной «Павшино». По словам прокурора горокруга Красногорск Игоря Арсеньева, начальнику УМВД было направлено поручение провести доследственные проверки всех управляющих организаций, в том числе, в части расходования полученных средств от населения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что речь на заседании в первую очередь шла о зоне обслуживания населения котельной в Павшинской пойме, где из-за несоблюдения платежной дисциплины как населением, так и управляющими компаниями, была ограничена подача горячей воды.

«Недопустимо делать так, чтобы наши потребители лишались услуги, за которую они платят. Но и сами потребители должны понимать, что за услуги они обязаны платить. Есть неотвратимые наказания, которые касаются и физических, и юридических лиц. Мы хотим, чтобы в Красногорске было добросовестное население и профессиональные управляющие компании. Это значит, что соблюдается финансовая дисциплина и оказывается высокое качество услуг», – отметила Хаймурзина.

На заседании приняли решение о создании межведомственной комиссии с участием администрации, судебных приставов и УК.

«Работа уже идет, некоторые управляющие компании округа уже обратились к нам, на этой неделе стартуют рейды вместе со СМИ. Люди должны понять, что все серьезно. Проработаем поквартирно», – подчеркнул заместитель начальника отдела ФССП РФ по Красногорску Магомед Гусейнов.