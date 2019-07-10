РИАМО - 10 июл. В Москве от выполнения служебных обязанностей отстранили пятерых сотрудников полиции в связи с делом журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс».

«Это следует из письма начальника штаба ГУ МВД по Москве Сергея Попова, которое опубликовал у себя в Facebook эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг. «Интерфаксу» удалось подтвердить подлинность документа», — говорится в сообщении.

Полицейские работали в УВД по Западному административному округу Москвы.

Ранее на фоне расследования дела Голунова от работы отстранили руководителя антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Щирова. По сообщениям СМИ, в отставку ушел замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов.

По представлению министра внутренних дел Владимира Колокольцева президент Владимир Путин снял с должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.

Журналист Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков, которые якобы нашли при нем и у него дома. Затем выяснилось, что наркотики ему подбросили. Журналист связал это со своими расследованиями деятельности похоронного бизнеса. Через три дня после домашнего ареста с Голунова полностью сняли обвинения.