РИАМО – 10 июл. Рабочие места должны быть ближе к москвичам, с этой целью было ограничено строительство коммерческой недвижимости в центре мегаполиса, а также решено ввести финансовые льготы для инвесторов, создающих места приложения труда за пределами центра, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Они вечно куда-то спешат», – примерно так говорят о москвичах жители малых городов, где жизнь, действительно, протекает в гораздо более спокойном темпе. Но торопимся-то мы не по своей воле. На то, есть своя причина – дисбаланс мест размещения труда. Слишком много рабочих мест находится в центре и слишком мало – за пределами Третьего транспортного кольца», – написал градоначальник Москвы на своем персональном сайте.

Миллионы москвичей вынуждены проводить в транспорте 2-3 часа в день. Естественно, утром они спешат, чтобы не опоздать. А вечером – чтобы поскорее вернуться домой.

«Маятниковая миграция является проблемой многих мегаполисов мира. Но в Москве она достигла запредельных масштабов. Еще несколько лет назад порядка 3,5 миллионов человек ежедневно по утрам устремлялись в центр. А вечером этот поток людей и машин шел в обратном направлении», – разъяснил Собянин.

Он дополнил, что многие уверяли его, что бороться с этой проблемой бесполезно.

«Инвесторы никогда не будут строить офисы где-нибудь у МКАД, так как это попросту невыгодно. Зато в центре есть еще немало возможностей для строительства коммерческой недвижимости. И надо готовиться к тому, что маятниковая миграция будет только нарастать. Такой у нас с вами город», – поясняли эксперты.

Собянин категорически не соглашался с этим мнением.

«Проблема, действительно, сложная. Ее невозможно решить за один день по мановению волшебной палочки. Но если поставить цель и системно ею заниматься, то вектор развития города можно изменить. В качестве первого шага мы резко ограничили строительство в центре, расторгли сотни инвестиционных контрактов. И фактически в ручном режиме направили ресурсы застройщиков за пределы ТТК», – подчеркнул мэр столицы.

За последние восемь лет в промзонах, новой Москве и на других территориях в нецентральных районах было построено порядка 15 миллионов квадратных метров магазинов, офисов, технопарков и прочих коммерческих объектов, генерирующих новые рабочие места.

«Ситуация начала потихоньку выправляться. Если в 2010 году в центре было сконцентрировано 43% рабочих мест, то сегодня их доля сократилась до 35%. Обеспеченность местами приложения труда улучшилась в 99% районов Москвы», – объяснил Собянин.

Тем не менее, он констатировал, что дефицит рабочих мест за пределами ТТК по-прежнему ощущается достаточно сильно.

«Поэтому мы решили сделать следующий шаг: ввести финансовые льготы для инвесторов, создающих места приложения труда за пределами центра. Уже много лет в Москве действует порядок, что в первый год строительства/реконструкции здания застройщик уплачивает в бюджет дополнительный повышенный платеж за земельный участок. Размер дополнительного платежа зависит от плотности застройки и составляет от 5% до 80% кадастровой стоимости», – рассказал Собянин.

По его словам, принятое на этой неделе постановление правительства Москвы отменяет этот дополнительный платеж в случае строительства/реконструкции зданий коммерческого назначения за пределами ТТК.

При строительстве жилья или апартаментов дополнительный платеж будет по-прежнему взиматься. По оценке новая льгота снизит себестоимость строительства/реконструкции зданий коммерческого назначения на 8-10%

«Скидка», на первый взгляд, небольшая, но она радикально улучшит экономику многих проектов, которые в прежних условиях были просто-напросто нерентабельными.

«В результате инвесторы получат реальные стимулы создавать на месте бывших промзон сбалансированные районы, обеспеченные офисами, магазинами и другими местами приложения труда», – уверен мэр столицы.

Собянин подчеркнул, что это плюс и для малого бизнеса, так как больше магазинов и офисов означает снижение стоимости аренды.

«Уменьшение маятниковой миграции улучшит транспортную ситуацию и экологию. Меньше машин на дорогах означает и меньше выбросов в атмосферу», – заметил градоначальник.

Бюджет от предоставления этой льготы ничего не потеряет.

«Неполученные на старте проекта средства вернутся за счет роста инвестиций в строительство и налогов на бизнес, который будет работать в новых офисах и магазинах. А главный выигрыш от этой льготы получат москвичи, которые смогут устроиться на работу поближе к дому. Ведь даже 20 минут ежедневной экономии, на дороге, за год складываются в три дня, которые можно использовать с гораздо большей пользой», – резюмировал Собянин.