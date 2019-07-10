РИАМО - 10 июл. Премьер-министр республики Узбекистан Абдулла Арипов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков осмотрели центр управления регионом (ЦУР) в доме правительства Московской области, передает корреспондент РИАМО.

В делегацию вошли министр экономики и промышленности Узбекистана Ботир Ходжаев и другие представители правительства и регионов республики, чрезвычайный и полномочный посол республики Узбекистан в РФ Ботир Асадов. Сопровождал гостей вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

«Управление всей территорией во многом происходит здесь. Все обращения, пожелания, жалобы, которые поступают от жителей, генерятся здесь. Мы долго шли к концепции ЦУР – «все знаем, быстро решаем, не допускаем». Мы видим, что происходит в динамике, это очень важно. По каждой проблеме определяем срок ее решения. Высший пилотаж – не допускать проблемы. Для этого создаются отдельные рабочие группы по острым проблемам, чтобы не допускать их в будущем. Всего работает 11 отраслевых секций», – сказал Габдрахманов.

Делегация осмотрела секции «Здравоохранение», «Образование», «Строительный блок», «Дороги и транспорт».

«Наши сотрудники ведут работу на опережение. Например, чтобы не допустить ДТП в месте, где ДТП по статистике может произойти – между остановками, при лобовых столкновениях на узких дорогах. Мы видим, что на региональных трассах произошло кардинальное снижение (числа аварий – ред.)», – уточнил Габдрахманов.

Центр управления регионом создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам.

С помощью установленных в доме областного правительства уникальных информационных систем специалисты в круглосуточном режиме собирают и анализируют данные всех сфер жизнедеятельности Подмосковья по четырем каналам – портал «Добродел», горячая линия губернатора, профильные ведомства и социальные сети.