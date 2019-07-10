РИАМО – 10 июл. Американские исследователи из Университета штата Джорджия считают, что люди должны сбрасывать вес не агрессивными диетами, а путем развития мышц, передает Федеральное агентство новостей.

Медики уверены, что есть большое количество преимуществ развития мышечной системы.

«Состояние мышц человека оказывает значительное влияние на процесс снижения жировых отложений. Так, правильно развитые мышцы помогут человеку избавиться от лишнего веса», – отмечается в материале.

По мнению специалистов, при помощи активных силовых тренировок, направленных на укрепление мышц, можно похудеть со 100 килограммов сразу до пятидесяти.

При этом слабые мышцы свидетельствуют о низкой физической активности, стрессах и неправильном питании. Все эти факторы повышают, в том числе, риск развития сахарного диабета и усугубляют проблемы с сосудами, подчеркивают ученые.