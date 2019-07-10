РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 июл. В подмосковном Красногорске в первом полугодии текущего года зарегистрировали на 5,4% меньше преступлений, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил начальник УМВД России по городскому округу Николай Жуков.

Итоги оперативно-служебной деятельности подразделений УМВД России по горокругу Красногорск подвели в администрации муниципалитета в среду. В совещании приняли участие глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, сотрудники полиции, представители прокуратуры, следственных органов, общественного совета при УМВД.

«Подводя итоги оперативно-служебной деятельности подразделений управления УМВД России по городскому округу Красногорск за первое полугодие 2019 года, отмечу, что оперативная обстановка на территории округа характеризуется снижением общего числа зарегистрированных преступлений на 5,4%», – сказал Жуков.

Он подчеркнул, что отмечается снижение на 6,8% зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности.

«Снижение обусловлено сокращением на 3,1% числа преступлений небольшой тяжести, средней тяжести – на 20,9% и тяжких преступлений – на 6,1%», – добавил Жуков.