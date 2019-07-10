РИАМО - 10 июл. В столице в сентябре планируют запустить комплексное обучение волонтеров, которое будет делиться на различные образовательные блоки, в частности, ребята смогут узнать, как создать волонтерский корпус, сообщила в среду журналистам заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Алиса Крюкова.

«Мы запустим несколько образовательных блоков (для волонтеров – ред.). Запускать мы их будем поэтапно, потому что они безусловно будут основываться на исследовании, которое было проведено (Фондом общественного мнения – ред.), и на тех потребностях, которые есть у волонтеров от наших коллег, наших партнеров, и уже в зависимости от того, какое обучение надо, мы будем это делать», - сказала Крюкова.

Она отметила, что в сентябре планируется запустить первые два образовательных блока. Один из них – это обучение ребят тому, как создавать волонтерский корпус и участвовать в нем.

«Мы будем рассказывать о том, какие функции есть в волонтерских корпусах на разных мероприятиях. Потому что есть функции, которые не зависят от масштаба мероприятий. Обучение по этим основам мы планируем запустить уже с сентября», - добавила Крюкова.

По ее словам, второй большой образовательный блок будет касаться медиа.

«Мы его уже прорабатывали совместно с Вышей школой экономики. В прошлом году мы делали подобное мероприятие под событие «Весенняя неделя добра». Она получила очень хорошую обратную связь от волонтеров. В конце все волонтеры получили сертификаты на прохождение различных курсов. Поэтому мы надеемся, что мы сделаем хороший блок совместно с «Вышкой», и запустим его тоже осенью», - заявила Крюкова.

Она уточнила, что образовательные блоки по другим направлениям будут прорабатываться в течение года.

В среду в Мосгордуме состоялось заседания экспертного совета по благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы.