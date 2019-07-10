РИАМО – 10 июл. После реконструкции павильон № 54 «Крупный рогатый скот» на ВДНХ оборудуют как новое выставочное пространство, там предусмотрят зону для посетителей и место для размещение сувенирных магазинов, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Павильон №54 «Крупный рогатый скот» по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 54, на территории достопримечательного места «ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ» в Останкинском районе Северо-Восточного округа», – говорится в сообщении.

Павильон, построенный в 1954 году, будет отремонтирован, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

«Проектом предусматривается размещение в павильоне выставочно-экспозиционных помещений, а также в составе здания будет оборудована зона для посетителей, состоящая из вестибюля, гардероба и оснащенная санузлами. Помимо этого, будет создано выставочное пространство, оборудована административно-хозяйственная зона и предусмотрено место для размещения сувенирных магазинов», – отметил председатель ведомства.

В рамках капитального ремонта запланировано восстановление исторического облика фасада здания в стиле строений 1950-х годов и оборудование его подсветкой.

В том числе будет проводиться локальный ремонт декоративных элементов по всему павильону и установка новых окон из деревянного профиля с двухкамерным стеклопакетом – они, как и новые двери, будут повторять геометрию и рисунок существующих. Также новые окна будут выполнены с использованием светопоглощающей тонированной пленки во избежание перегрева помещений.

«Проект предусматривает комплекс мер для обеспечения маломобильного населения полноценной и качественной информацией, позволяющей ориентироваться в здании и получать необходимые услуги, используя специальное оборудование. Помимо этого, по всему объему здания будет обеспечен доступ к Wi-Fi сети», – добавил Леонов.

Предусмотрена полная внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения в соответствии с заданием на проектирование и их функциональным назначением.