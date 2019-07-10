РИАМО - 10 июл. В среду на территории Московского региона ожидаются грозовые ливни и усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 14:00 до 24:00 10 июля в Москве и Московской области ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 метров в секунду», – говорится в сообщении.

При ветре в доме следует закрывать все форточки и окна. Машину необходимо ставить вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Автолюбителям также нужно быть внимательнее: грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Пешеходам следует держаться подальше от гнилых и старых деревьев, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.