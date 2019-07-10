РИАМО - 10 июл. Строительство первой очереди многопрофильной клинической больницы с перинатальным центром в Коммунарке будет завершено в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства медицинского центра «Новомосковский», возведение которого стартовало в 2017 году. Всего будет построено девять корпусов общей площадью свыше 157 тысячи квадратных метров.

«Медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке станет одним из крупнейших и лучших лечебных учреждений столицы. Здесь будет все необходимое для оказания качественной медицинской помощи жителям ТиНАО, Бутова и других соседних районов, в которых проживают сотни тысяч москвичей. При необходимости сюда будут направлять профильных пациентов со всего города. Завершить строительство первых корпусов больницы мы планируем уже в этом году», – заявил Собянин.

Больничный комплекс на 1016 коек с реани­мационными отделениями и 30 опера­ционными будет оснащен современным медицинским оборудованием в соответствии с мировыми стандартами.

В его составе будут открыты детская и взрослая больницы, перинатальный центр, лечебно-диагно­стический и амбулаторный центры. Пациентам будут доступны все виды стационарного и амбулаторного лечения, включая высокотехнологичную медицинскую помощь.

Благодаря вертолетной площадке больница смо­жет принимать экстренных пациентов, эвакуи­руемых с мест ДТП, техногенных и природных катастроф.

В медицинском центре «Новомосковский» будут работать более 2 тысяч врачей и других специалистов. На данный момент общая строительная готовность корпусов медцентра составляет 60%.