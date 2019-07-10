РИАМО – 10 июл. В начале учебного года в Москве планируют запустить практический конкурс для добровольцев, по итогам которого лучшие смогут принять участие в различных крупных мероприятиях России, сообщила в среду журналистам заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики столицы Алиса Крюкова.

«Мы сейчас совместно с коллегами из других департаментов, также с некоммерческими организациями прорабатываем конкурс для добровольцев, чтобы к каждой номинации были причастны и крупные некоммерческие организации, которые проводят обучение волонтеров, создают волонтерские корпуса, и органы исполнительной власти, которые тоже работают с волонтерскими корпусами, чтобы ребята могли получить какие-то приятные поощрения от участия волонтерской деятельности. Мы планируем завершить эту работу и презентовать конкурс 29 августа перед началом учебного года», – заявила Крюкова.

Она отметила, что конкурс будет практическим, поэтому ребята в ходе мероприятий смогут получить опыт, а также попасть на различные просветительские и культурные праздники. Крюкова подчеркнула, что итоги конкурса подведут в конце нынешнего года.

«Когда будем презентовать конкурс, то мы расскажем о тех событиях, в которых ребята могут принять участие. Это могут быть как опытные волонтеры, так и волонтеры, которые только начинают свою деятельность. Мы сформируем некий большой план мероприятий абсолютно разных направлений», – дополнила Крюкова.

Она рассказала, что одним из поощрений будет возможность попасть ребятам не только на мероприятия Москвы, но и на большие федеральные события. Например, поучаствовать в организации форума «Таврида».

В среду в Мосгордуме состоялось заседания экспертного совета по благотворительности и волонтерству столичной Общественной палаты.