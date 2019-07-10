РИАМО – 10 июл. Строители завершили бетонирование опор эстакады к торговому центру «Южные ворота» на развязке МКАД с Бесединским шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы завершили бетонирование опор эстакады к торговому центру «Южные ворота» на развязке МКАД с Бесединским шоссе. В настоящее время завершаются работы по возведению подпорных стенок, ведется монтаж опалубки и бетонирование плиты дорожного полотна», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он дополнил, что продолжаются работы на левоповоротной эстакаде с внешней стороны МКАД, на надземном пешеходном переходе.

«Проект реконструкции транспортной развязки включает в себя реконструкцию 1,2 километра проезжей части МКАД с устройством переходно-скоростных полос и реконструкцию существующего путепровода через МКАД протяженностью 86,5 метра», – разъясняется в материале.

Также проектом предусмотрено строительство левоповоротной эстакады с внешней стороны МКАД протяженностью 294,6 метра, эстакады к ТЦ «Южные ворота» протяженностью 203,4 метра, двух участков шумозащитных экранов, строительство направленных и боковых проездов протяженностью 4,5 километра, надземного пешеходного перехода протяженностью 69,8 метра от торгового комплекса «Южные ворота» к деревне Беседы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в 2019 году приступили к производству проектно-изыскательских работ для реконструкции еще четырех развязок, на пересечении МКАД с Алтуфьевским, Осташковским шоссе, Липецкой улицей и улицей Верхние Поля», – уточнил Бочкарев.