РИАМО – 10 июл. В Дмитровском городском округе следователи устанавливают обстоятельства нападения собаки на ребенка, у восьмилетнего мальчика диагностированы перелом костей предплечья и множественные раны шеи, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту нападения собаки на ребенка.

«Предварительно установлено, что 5 июня 2019 года овчарка, вырвавшись из ошейника, сбежала от хозяина и напала на 8-летнего мальчика, причинив ему множественные укусы. Ребенок был доставлен в больницу, где ему диагностировали открытый перелом костей предплечья и множественные укушенные раны плеча и шеи», – отмечается в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключается в сообщении.