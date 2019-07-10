РИАМО – 10 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с тремя выпускниками подмосковных школ, которые набрали по 100 баллов по трем предметам на едином государственном экзамене (ЕГЭ), и вручил им сертификаты на 100 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.

В доме правительства Московской области Воробьев встретился с обладателями наивысших баллов по трем предметам ЕГЭ. Ими стали выпускница лицея научно-инженерного профиля в Королеве Елизавета Попова и выпускники школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов во Фрязине Георгий Савидов и Марк Рофин.

«Хочу поздравить вас с высокими результатами на ЕГЭ. Мы вами гордимся. Преподаватели, которые вас готовили, учили, мы их тоже обязательно поощрим», – сказал Воробьев.

В ходе встречи глава региона поинтересовался, кто помогал ребятам при подготовке к ЕГЭ, куда они планируют поступать и чем хотят заниматься в будущем.

«Эти экзамены мне дадут возможность поступить в тот вуз, в который хочу. Я хочу посвятить себя либо математике, либо программированию. Надеюсь, это даст хорошую профессию в будущем», – отметил Георгий Савидов в ходе общения с губернатором.

Воробьев вручил ребятам сертификаты на 100 тысяч рублей. Данная мера поддержки впервые была введена по поручению губернатора в этом году.

По 100 тысяч рублей также получат учителя-предметники, чьи ученики заработали высший балл на ЕГЭ. Такая мера поощрения существует в области с 2017 года.

В свою очередь первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова отметила, что серьезных нарушений во время основного периода сдачи ЕГЭ в Подмосковье не было зафиксировано.

«Экзамен прошел абсолютно прозрачно. Почему? У нас было 100% видеонаблюдение. У нас работала горячая линия. У нас были 1,5 тысячи наблюдателей, 3,5 тысячи тех, кто помогал нам проводить экзамен», – добавила Забралова.

По ее словам, на данный момент в Подмосковье более 480 результатов в 100 баллов, а также еще 30 ребят получили высшие баллы по двум предметам.

На территории Московской области в 2019 году ЕГЭ сдают 37942 человека, из них 34229 человек – выпускники текущего года. В этом году в Подмосковье выпускники показали лучшие результаты по предметам естественнонаучного цикла. Количество набравших высокие баллы (80 баллов и более) в 2019 году увеличилось по предметам: математика, физика, информатика, история, английский язык.

В 2019 году уменьшилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по следующим предметам: математике, химии, истории, русскому языку, английскому языку, биологии, информатике. Увеличилось количество стобалльных результатов по предметам: математика (профильный уровень), химия, физика, информатика.

Подмосковье находится в числе восьми пилотных регионов России, которые полностью отказались от физических носителей на ЕГЭ. Все экзаменационные материалы школы получали через интернет. Образовательные учреждения региона были обеспечены принтерами и сканерами для распечатки и сканирования контрольно-измерительных материалов.