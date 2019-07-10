РИАМО – 10 июл. Дольщики долгостроя «Сосновый бор» получат квартиры, торжественное подписание договоров состоится в Доме правительства Московской области 11 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Правительством региона найдено решение по восстановлению прав части граждан долгостроя ЖК «Сосновый бор» (городской округ Люберцы, поселок Октябрьский, по улице Текстильщиков между домом №7 и Томилинским лесопарком (корпусы №№ 1, 2, 3). Застройщик – КТ «Социальная инициатива и К»).

«В соответствии с найденным решением, группой компаний «Главстрой» будут предоставлены 38 обманутым дольщикам долгостроя квартиры в ЖК «Столичный» (Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Саввино), возведением которого занимается инвестор. Новые договоры долевого участия между гражданами и инвестором будут подписываться в несколько этапов, первые договоры будут подписаны 11 июля 2019 года», – отмечается в сообщении.

Предоставление компенсационных квартир будет проходить в несколько этапов в соответствии со сроками сдачи корпусов ЖК «Столичный» в эксплуатацию: с I квартала 2020 года по IV квартал 2023 года.

«На церемонию подписания договоров долевого участия приглашены пострадавшие граждане-участники долевого строительства ЖК «Сосновый бор», – резюмируется в материале.