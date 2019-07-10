РИАМО – 10 июл. На территории возле станции Московского центрального кольца «Лихоборы» и платформы «НАТИ» Октябрьской железной дороги оборудуют пешеходную зону, планируется установить около 120 фонарей и уличных торшеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На севере столицы начались работы по комплексному благоустройству. Они проходят в рамках интеграции станции МЦК «Лихоборы» и платформы «НАТИ» Октябрьской железной дороги. Площадь территории выполнения работ – более пяти гектаров, а ее протяженность составляет два километра», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В итоге планируется создать комфортную пешеходную зону и площадки для отдыха. Сейчас идут работы по демонтажу покрытий и старого бордюрного камня. Приведут в порядок и тротуары, асфальт на проезжей части также заменят.

Кроме того, здесь обустроят парковочные карманы. А для тех, кто пользуется общественным транспортом, установят современные остановочные павильоны.

«На территории, прилегающей к станциям, установят порядка 120 новых фонарей и уличных торшеров. В зоне благоустройства разобьют более 20 тысяч квадратных метров газона, а осенью высадят деревья и кустарники. Для удобства горожан установят удобные скамейки, красивые цветочные вазоны. Предусмотрены также пандусы для маломобильных групп населения», – подчеркнул Бирюков.

Таким образом, дорога к станции «Лихоборы» и платформе «НАТИ» станет комфортнее и безопаснее.

Раньше эта территория находилась в запущенном состоянии: покрытие проезжей части и тротуаров нуждалось в ремонте, парковки располагались хаотично, не было бордюрного камня, а также мест отдыха для пешеходов. Концепция благоустройства обсуждалась с жителями района на встречах, которые проводились непосредственно на объекте.

«В районе, где проходит благоустройство, находятся жилые и промышленные объекты. Это и жилой массив района Коптево с домами, построенными в конце 1960-х и в начале 2000-х, и Государственный научный центр РФ ФГУП «НАМИ», – перечисляется в материале.

Станции «Лихоборы» и «НАТИ» популярны как среди местных жителей, так и сотрудников НАМИ и других предприятий, расположенных поблизости. Кроме того, многие жители Зеленограда по пути к центру Москвы часто пересаживаются с платформы «НАТИ» на МЦК. Ежедневно этими станциями пользуются 15–20 тысяч человек.